Suriye Dışişleri Bakanlığı Bir açıklama yaparak Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç’te birlikte devriye gezmesini kınadı.

Türk Amerikan askerlerinin Muhammed ile birlikte devreye gezmesi Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan Açıklama ile kınandı.

ESAD YÖNETİMİ TÜRK ASKERİNİN MENBİÇ’E GİRMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Suriye'nin resmi Haber Ajansı Sana dan yapılan açıklamada Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye'nin Menbiç kentinde birlikte devreye gezmesi kınandı. Açıklamada Türkiye ve Amerika Hangi işleri saldırgan olarak gösterilirken, Suriye ordusunun Suriye'ye Manisa'nın tamamını kurtarma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

TÜRK ASKERİ MENBİÇ'TE DEVRİYE ATIYOR

Dün Ordu'da bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile varılan anlaşmanın hayata geçmeye başladığını ve Menbiç'te Türk askerinin devreye gezmeye başladığını söyledi. Menbiç’in boşaltılmaya başladığını söyleyen Erdoğan terör örgütlerinin orayı terk ettiğini dile getirdi.

PENTAGON’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Eric Pahon’dan ondan geldi. Pahon Açıklamasında Türk ve Amerikan ordularının bölgede yürüttüğü faaliyetleri koordineli ancak birbirinden bağımsız olduğunu söyledi. Ayrıca Pahon açıklamasında Türk ve Amerikan askerlerinin kentin içinde değil dışında ve hali hazırda var olan sınır çizgisinde devriye olarak gezdiğini dile getirdi.

ESAD REJİMİ RAHATSIZ OLDU

Esad rejimi bölgede Türk askerinin faaliyet göstermesinin rahatsız oldu. Daha önce de Afrin konusunda rahatsızlıklarını dile getiren ve terör örgütüne Afrin’de de destekleyen Esad rejimi Suriye'nin Menbiç kenti konusunda da aynı tutumu elden bırakmadı.