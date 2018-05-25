Hindistan’da 5 erkek ve 1 kadın ölen annelerinin dul maaşından faydalanabilmek için kimyasal maddelerle bedenini mumyaladıkları ve parmak iziyle parasını almaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Olay, Hindistan’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5 erkek ve 1 kadın 70 yaşında ölen annelerinin cesedini çeşitli kimyasallar kullanarak mumyaladıkları ve parmak iziyle dul maaşını almaya devam ettikleri öğrenildi.

KOMŞULARI ŞÜPHELENEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

70 yaşında vefat ettiği öğrenilen kadının yaklaşık 10 yıl önce ölen kocasından dolayı kendisine bağlanan yaklaşık 234 dolarlık maaşı aldığı ve geçimini bununla devam ettirdiği öğrenildi. Kadının vefat etmesinin ardından kardeşler bir olarak annelerinin cansız bedenini çeşitli kimyasallarla mumyalayarak çürümesine engel olup parmak iziyle dul maaşını almaya devam ettikleri belirlendi. Durumdan şüphelenen komşuların yaptığı şikayet üzerine ortaya çıkan olay herkesin kanını dondurdu.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Yapılan şikayet üzerine olayı araştırmaya başlayan polis, kardeşlerin yaşlı kadının cansız bedeninin çürümemesi için çeşitli kimyasallar kullanarak mumyaladıklarını ortaya çıkardı. Durumun netleşmesi için olay yerine çağırılan doktorun onayının ardından kardeşlere ‘Sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından dava açıldı. Öte yandan buna benzer bir olayın daha önce Hindistan’ın doğusunda yer alan Kalküta kentinde meydana geldiği öğrenildi. Bir adamın ölen annesinin emekli maaşını alabilmek için annesinin cansız bedenini tam 3 yıl boyunca buzdolabında sakladığı ortaya çıkmıştı.