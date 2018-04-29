Rusya’da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren olayda, yeni bir hayata başlama planı yapan genç kadının satın aldığı tatil sonrasında 2 çocuğuna iyi bakamadığını ve onlara iyi bir gelecek sunamayacağını düşünerek öldürdüğü öğrenildi.

Olay, Rusya’da Nijniy Novgorod şehrinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen bir kadın yeni bir hayata başlama planı yaparak kızı ve oğlunu önce kendi elleriyle boğarak öldürdü daha sonrada cesetlerini ortadan kaldırmak için yaktı. Olayın ardından yakalanan ve yaptıklarını büyük bir soğukkanlılıkla anlatan genç kadın, çocuklarına bakamadığını ve onlara iyi bir gelecek sunamayacağını düşündüğü için öldürdüğünü söyleyerek suçunu itiraf etti.

3 BİN 250 LİRALIK TATİL TURU SATIN ALMIŞ

Yaklaşık 5 yıl önce kocasından boşandığı öğrenilen Elena Kerimova isimli genç kadının boşanmanın ardından 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman’ı tek başına büyüttüğü bilgilerine ulaşıldı. Kocasının boşanma davasının görülmesinin ardından kendisine ve çocuklarına hiçbir maddi destekte bulunmadığı öğrenilen genç kadının yakınlarının desteğiyle hayatını sürdürdüğü belirtildi. Kendisine yeni bir hayata başlama planları yaptığı öğrenilen genç kadının tam 3 bin 250 liralık tatil tutu satın aldığı öğrenildi.

2 ÇOCUĞUNU ÖNCE BOĞDU, DAHA SONRA ATEŞE VERDİ

Yeni bir hayata başlama kararı alan ve kendine göre planlar yaptığı öğrenilen genç kadının satın aldığı tatil turu sonrasında 2 çocuğunu kime bırakacağı problemi ortaya çıktı. Bu sorunu çözmek isteyen Kerimova, binek bir otomobil kiralayarak çocuklarını şehir dışına çıkarttı. Kırsal bir kesime geldiklerinde otomobilin arka koltuğunda oturan 2 çocuğunu boğarak öldüren cani anne çocuklarını önce boğarak öldürdü daha sonrada cesetlerini ortadan kaldırmak için yaktı.