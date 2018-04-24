Yıllar önce göğüslerine taktırdığı silikonlar yüzünden depresyona giren kadın, korkunç bir olaya imza attı. Evde kendi kendine göğüslerini kesen kadın, silikonları çıkardı.

İngiltere'nin Skegness kentinde meydana gelen olayda, yıllar önce göğüslerini estetik operasyonla B cuptan F cupa büyüten 49 yaşındaki Tonia Rossington isimi kadın, silikonlar yüzünden depresyona girdi. Artık göğüslerine silikonları istemeyen kadın, kendi başına evde göğüslerini keserek silikonları çıkardı.

YOUTUBE’DEN VİDEO İZLEYEREK YAPTI

Kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, göğüslerini Youtube'da izlediği ameliyat videoları ile kestiği ortaya çıktı. Kadının göğüslerindeki implantlara bağlı olarak depresyon ve anksiyete yaşadığı belirtilirken, silikonlarının çıkarılması için eşinin para verdiği ancak, bunu tek başına yaptığı öğrenildi.

YATAK ODASI AYNASININ ÖNÜNDE KESTİ

Kadın, silikonları çıkarmak için internetten videoları açarak yatak odası aynasının önünde göğüslerini kesti. Bunu eşi işteyken yapan kadın, daha önce geçirdiği ameliyat nedeniyle sinir hasarı yaşadığını, bu nedenle de göğüslerini kestiği sırada ağrı reseptörleri çalışmadığı için acı çekmediğini söyledi.

SİLİKONLARDAN BİRİ KESERKEN PATLADI

İngiliz kadın, daha önce yapılan ameliyatın yara izlerini takip ettiğini, bu sayede de önemli dokulara zarar vermemeye çalıştığını belirterek, işlem sırasında implantlardan birinin patladığını ve bu nedenle de panik yaptığını dile getirdi. İmplantları göğüslerinden çıkarttıktan sonra dikiş attırmak için hastaneye giden kadın, kocasına not bırakmayı da ihmal etmedi.

DOKTORLAR TEHLİKEYİ ANLATTI

İngiliz kadın, büyük bir hata yaptığını ve bir daha asla implant kullanmayacağını söylerken, Estetik Plastik Cerrahlar Birliği'nden Dr. Estreron Cavale bu şekilde bir şeyi evde yapmanın çok tehlikeli olduğunu, enfeksiyon kapma, aşırı kanama gibi riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.