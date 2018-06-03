Alman gazetesi, NATO tarafından 30 gün içerisinde harekete geçebilecek 30000 askerde oluşacak bir birliğin kurulacağını iptal etti.

Almanya’da yayımlanan “Welt am Sonntag” gazetesi Rusya'dan yapılabilecek bir saldırı ihtimaline karşı NATO'nun Reaksiyon yeteneğini iyileştirmeye çabaladığını iddia etti. Gazetede yer alan iddialara göre NATO tarafından kriz durumlarında 30 gün içerisinde harekete geçebilecek 30 bin kişilik bir birlik kurulacak. Ayrıca Haber'de kurulacak birliğin yüzlerce savaş uçağı ve gemilerle destekleneceği de öne sürüldü.

20 BİN KİŞİLİK ORDUYA EK OLACAK

Gazetenin iddiaları arasında kurulacak olan bu yeni birliğin 20000 kişilik NATO mukabele kuvvetinin yanına ek olacağı da vardı. Gelecek hafta NATO ülkelerinin savunma Bakanlığı'nın katılacağı ve Brüksel'de yapılacak olan toplantı bu konunun da gündeme geleceği Ayrıca konu hakkında Temmuz ayı ortasında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısında bir açıklama yapılmasını beklendiği Haber'de belirtildi.

ALMANYA ÖNCÜ ROL OYNAYACAK

Haberin devamında NATO çevreleri tarafından Yeni kurulacak olan bu birlikte Almanya'nın önce rol oynayacağını ifade edildiği belirtilirken bir NATO diplomatının, NATO’nun savunmaya hazır ve caydırıcı olduğunu göstermek için daha hızlı olması gerektiğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca Haber’de yeni askeri birliğinin kurulması insiyatifine nereden geldiği de belirtildi. Haberin devamında NATO'nun aynı zamanda ağır silah ve teçhizatı odun taşımak için askeri hareketliliğe geliştirmek istediğinize dikkat çekilirken bununla yönelik engellerini tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi.