Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu’da patlamalar meydana geldi. Aman bilgiye göre kentte meydana gelen ilk patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Daha sonra ikinci ve üçüncü patlamalar yaşamda. Patlamalardan birinin meydana geldiği sırada Bir toplu taşıma aracı içerisinde bulunan 17 kişinin hayatını kaybettiği ve Can kaybının artmasından endişe edildiği açıklandı.

Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu’da kan gölüne döndü. Peş peşe yaşanan patlamalar nedeniyle sarsılan kentte çok sayıda ölü var. Reuters haber ajansı tarafından verilen bilgiye göre Görgü tanıkları ilk patlamanın ardından ağır silah seslerinin duyulduğunu söylüyor. İlk patlamadan kısa süre sonra ikinci ve üçüncü patlamalar gerçekleşiyor.

17 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre patlamalardan biri Hayat Otel önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre saldırganlar patlayıcı yüklü iki araçla Otelin önüne gelerek araçları patlattı. Saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken saldırıyı Henüz hiç bir örgüt üstlenmedi. Somalili yetkililer Otel önünden geçen bir toplu taşıma aracında bulunan yolcuların Hayatını kaybettiğini ve Can kaybının artacağını duyurdu. Diğer yandan Patlamaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüler de patlamadan sonra gökyüzüne yoğun beyaz bir dumanın yükseldiği görülüyor. Duman'ın rengi ilerleyen dakikalarda siyaha dönüyor. Terör örgütü eş Şebab uzun süreden beri somali'yi kan gölüne çevirdi. Son 2 ay içerisinde örgüt restoran ve belediye binalarını hedef alan terör saldırıları düzenledi. Bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl yine aynı örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda binden fazla kişi Hayatını kaybetmişti.