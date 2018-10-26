Çölün Davosu sloganıyla Suudi Arabistan'da yapılan Geleceğe yatırım girişimi Konferansı'nda Suudilerin elinden tutanlar yine eski Ortaklar oldu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından bir çok vatandaş şirket Konferansı boykot kararı almıştı. Üç gün süren yatırım zirvesinde çoğunluğu Petrol yatırımları olmak üzere 56 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandığı öğrenildi.

ANLAŞMANIN ÇOĞUNLUĞU ABD’Lİ ŞİRKETLERLE YAPILDI

Üç gün süren zirvenin ardından açıklama yapan Suudi Arabistan enerji bakanı Halid el Falih yapılan 56 milyar dolarlık anlaşmaların büyük çoğunluğunun ABD'nin şirketlerle olduğunu belirtti. Suudi Arabistan enerji bakanı açıklamasında Suudi ekonomisinin önemli parçasının ABD olduğunu belirterek bundan Sonrasında da böyle olacağını Çünkü iki ülkeyi bağlayan çıkarlar olduğunu söyledi. Suudi bakan aynı zamanda bu çıkarlar nedeniyle konferansa yönelik boykotun başarısız olduğunu da vurguladı.

KONFERANSI BOYKOT EDEN FİRMALARIN ÖZÜR DİLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ayrıca Suudi Arabistan enerji bakanı yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Konferansı boykot eden firmaların kendilerinden özür dileyerek pişman olduklarını dile getirdiklerini söyledi. Firmaların ilişkileri normale döndürme sözü verdiklerini iddia eden bakan enerji sektöründe imzalanan anlaşmaların büyük çoğunluğunun Fransız ve ABD'de şirketlerle olduğunu öne sürdü.

MALİYE BAKANI MEMNUN

Üç gün süren konferansın sonucundan memnun olduklarını söyleyen Maliye Bakanı Muhammed el Jadaan, Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle ülkelerinde gerçekleşen Konferansı bir Çok üst düzey yetkilinin boykot ettiğini dile getirdi.