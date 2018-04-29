Ultrason kayıtlarındaki incelemeler boyunca kız olacağını iddia ettiği bebeğin erkek olarak dünyaya gelmesi sonucunda doktor, haklılığını ispat edebilmek için talihsiz bebeğin penisini kesti. Dünyaya henüz yeni gözlerini açmış bebek hayatını kaybetti.

Olay, Hindistan’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Guriye Devi ve Anil Panda isimli çiftin dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gittikleri Anuj Kumar isimli doktor, yaptığı ultrason incelemeleri sonucunda çiftin bir kız bebeklerinin olacağını söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra Devi’nin sancıları başladı ve çift aynı doktora başvurdu. Doğum sancısı başlayan Devi’yi hemen sezaryen doğuma alan Kumar, kız olarak dünyaya geleceğini söylediği bebeğin erkek çıkması sonucunda bu durumu hazmedemedi ve bebeğin penisini kesti.

BEBEK KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Çifte bir kız bebeklerinin olacağını söyleyen ancak doğumun ardından bir erkek bebek dünyaya geldiğini gören Doktor Anuj Kumar, hayata henüz yeni gözlerini açan erkek bebeği ameliyathaneye götürerek penisini kesti. Talihsiz bebek başına gelen olay sonucunda aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Bebeğin hayatını kaybetmesi sonucunda annenin yanına giden Kumar, kız bebeğin dünyaya geldiğini fakat doğumda meydana gelen deformasyonlar sonucunda bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken Sağlık Müfettişi Dr. D.N Thakur, Doktor Anuj Kumar’dan özel muayene işletme belgelerini istediklerini ve ellerine geçen çoğu belgenin eksik olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.