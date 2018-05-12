Brezilya’da gerçekleşen bir konserde şok eden anlar yaşandı. Konser sırasında sahnenin çatısına tırmanan bir adamın elektrik tellerine temas etmesiyle yanarak feci şekilde can verdiği öğrenildi. İşte detaylar…

Olay, Brezilya Paraiba eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Raniery Gomes’in konserinin gerçekleştiği sıralarda yaşanan olay akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde, oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler konser alanını erkenden doldururken Gomis’in sahneye çıkmasının hemen sonrasında şok eden olay yaşandı.

SAHNENİN ÇATISINA ÇIKAN ADAM ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Alınan bilgilere göre, konseri izlemeye gelenler arasında olan bir adam sahnenin çatısına çıktı. Çevredekiler sahnenin çatısına çıkan ve burada oturmaya başlayan adamı fark edince büyük bir telaşla uyarmaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen aşağı inmeyen adam çatı üzerinde hiçbir şeye aldırış etmeden bir sağa bir sola hızlı adımlarla yürümeye başladı. Adam hızlı hareketlerle yürümeyi sürdürürken korkulan oldu ve dengesini kaybederek elektrik tellerine temas etti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Adamın elektrik tellerine temas etmesiyle etraf bir anda kıvılcımlarla aydınlandı. Elektrik akımına kapılarak feci şekilde can veren adamın küle dönmüş ceset parçaları sahneye düşerken etraftakiler olan biteni dehşetle izledi. Yaşananların ardından konser iptal edilirken yaşanan korku dolu anlar bir izleyicinin kamerasına yansıdı.