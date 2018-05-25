Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemi hakkında ABD yönetiminin verdiği tepkiye değinen Putin, tanıdığı kadarı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı baskı araçları ile sonuç almanın çok zor olduğunu söyledi. Tam aksine bu baskının Erdoğan’ı daha da cesaretlendirdiğini söyleyen Putin, Erdoğan’ın ulusal çıkarlarını gözeterek asla taviz vermeyeceğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke olarak dünyanın en gelişmiş ve en iyi sistemini almaya karar verdiğini de dile getirdi.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN HABER AJANSLARININ YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında dünyanın önde gelen haber ajansı yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantıya Türkiye’den Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu katıldı. Putin toplantıda konuşmasına haber ajansı yöneticilerine teşekkür ederek başladı.

ABD’NİN ENGEL KOYMA ÇABALARINI ELEŞTİRDİ

Putin konuşmasında, ABD'nin Rusya ve Türkiye’ye yönelik bazı dönemlerde baskı enstrümanlarını kullandığını ve F-35 anlaşmasına engel koymaya çalıştığını söyledi. ABD’nin baskı enstrümanlarının giderek daha fazla ülkeyi kapsadığını belirten Putin, şimdi de S-400 sistemleri ile ilgili eleştirilerin başladığını dile getirdi. Türkiye’nin bir NATO ülkesi olarak S-400 hava savunma sistemleriyle dünyanın en gelişmiş ve sınıfında dünyanın en iyisi olan bir sistemi almaya karar verdiğini söyleyen Putin, bunun bir suç olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıdığını söyleyen Putin, tanıdığı kadarı ile Erdoğan’ın baskılara boyun eğecek biri olmadığını, tam aksine daha da azimli olduğunu söyledi.