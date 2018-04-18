Kontrol hastası olduğu öğrenilen bir genç kızın erkek arkadaşına yaptığı akıl almaz işkenceler herkesi şok ederken vücudunun birçok yerinden yaraladığı iddiasıyla da 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Olay, İngiltere’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındayken ilişki yaşamaya başlayan iki genç çift arasında aradan zaman geçtikçe çok tuhaf şeyler yaşanmaya başladı. Erkek arkadaşına hayatı zindan etmeye başlayan Jordan Worth isimli genç kadının bu davranışlarının giderek hastalıklı bir hal alması sonucunda olay mahkemeye kadar gitti.

BIÇAKLADI, KAYNAR SU İLE HAŞLADI

Jordan Worth isimli genç kızın erkek arkadaşının hayatına oldukça sadist bir şekilde müdahale etmeye başladığı ve tam bir kontrol hastası olan genç kızın sokağa çıkmasından ne kıyafet giyeceğine kadar karıştığı erkek arkadaşına yaptıklarının bu kadarla kalmadığı genci kaynar suyla haşlayarak defalarca kesici aletlerle vücudunu yaraladığı öğrenildi.

SADİST DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Genç çift yaşanan olaylar sonrasında mahkemelik olurken yaşanan tüm olayların mahkemede bir bir anlatıldığı öğrenildi. Mahkemede, genç kızın erkek arkadaşına karşı aşırı sadist davranışlarda bulunduğu ve üzerine kesici aletler fırlatarak, bucakla yaralamaya hatta hastaneye gitmesine engel olmaya kadar birçok iddiayla mahkemede ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan çiftin komşularının yaşananlara tanık olduğu ve genç kadının erkek arkadaşının ‘Üzerimden çekil, bana bunları daha fazla’ şeklinde çığlıklarını duyduklarını iddia ettiler. Tüm bu iddialar ve tanıklar sonrasında duruşmanın ardından genç kadının 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.