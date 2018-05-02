Sosyal medya hesaplarının kullanışları gün geçtikçe daha farklı boyutlara giderken son olarak Youtube’un rakibi olarak gösterilen Twitch’te meydana gelen olay bu kadarına da pes dedirtti.

Twitch’te canlı yayın yapan bir genç kızın yayın devam ederken bir anda soyunmaya başlayan ve üzerindekileri çıkaran genç kız yayına bu şekilde devam etmeye başladı. Yaşanan olay büyük tepki çekti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OYUN YAYINCILIĞI PLATFORMU

Dünyanın en büyük oyun yayıncılığı platformu olarak bilinen ve binlerce insan tarafından kullanılan Twitch’te art arda yaşanan skandallar akıllara durgunluk veriyor. Son olarak bir yayıncının yaptığı parti ve ortaya çıkan skandal görüntüler yasak gelmesine neden olmuştu. Bile_Dani isimli yayıncı yaptığı canlı yayınlarla oyun severlerin karşısına çıkıyor fakat son yaşananlar Dani’nin hesabının kapatılmasına neden olmuş durumda. Buna sebep olarak Dani’nin canlı yayını esnasında yanındakilerle beraber aşırı alkol alması ve bu şekilde yayın yapması gösterildi.

BİRÇOK AYKIRI HAREKETLER YAPILIYOR

Binlerce kişinin kullandığı Twitch’te bunun gibi birçok alkol kullanarak yayın yapan yayıncılar ve bu durumu aşırıya taşıyan kişiler var. Twitch’te alkollü yayın yapmak yasak değil ancak alkolün etkisiyle ortaya çıkan aykırı hareketler ‘Topluluk kurallarına aykırı’ olmaya başladığından buna bir kısıtlama getirildi.

CANLI YAYINDA SOYUNDU

Alkollü yayın yapmanın yanı sıra son olarak Runescape’de popüler bir yayıncı olan genç kız kamera karşısına geçerek soyunmuş ve bu uygunsuz hareket sonucunda hesabı kapatılmıştı. Canlı yayında yaptığı aykırı hareketlerden dolayı daha önce de birçok kez uyarılmış olan genç kız canlı yayınına daha çok insanın katılması için yayın esnasında bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı ve yayına bu şekilde devam etmek istedi. Ancak bu hareketin üstünden çok geçmeden genç kızın hesabı tamamen kapatıldı.