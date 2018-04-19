﻿ Öfkeli Eşin İntikamı Acı Oldu! Girdiği Mağazada Kocasının Metresini Yakaladı, Önce Çırılçıplak Soydu Sonra…

Öfkeli Eşin İntikamı Acı Oldu! Girdiği Mağazada Kocasının Metresini Yakaladı, Önce Çırılçıplak Soydu Sonra…

Çin’de bir kadın kocasının metresini bir mağazada yakalayınca olanlar oldu. Yakaladığı kadının önce üstünü başını parçalayan daha sonrada eline aldığı makasla saçlarını kesen öfkeli kadın hıncını alamayınca çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

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Öfkeli Eşin İntikamı Acı Oldu! Girdiği Mağazada Kocasının Metresini Yakaladı, Önce Çırılçıplak Soydu Sonra…
Öfkeli Eşin İntikamı Acı Oldu! Girdiği Mağazada Kocasının Metresini Yakaladı, Önce Çırılçıplak Soydu Sonra… Tarih: 2018-04-19 Saat: 14:32:56
Güncelleme : 2018-04-19 14:32:56

Çin’de bir kadın kocasının metresini bir mağazada yakalayınca olanlar oldu. Yakaladığı kadının önce üstünü başını parçalayan daha sonrada eline aldığı makasla saçlarını kesen öfkeli kadın hıncını alamayınca çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

Olay, Çin’de bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kocası tarafından aldatılan bir kadın girdiği bir mağazada kocasının metresini yakalayınca olanlar oldu. Öfkeli kadın kocasının metresinin önce üstünü başını yırtarak kadını yarı çıplak halde bırakırken daha sonra hıncını alamayarak çığlıklar içerisinde kadının saçlarını kesmeye başladı.

KADININ ÜSTÜNE ATLAYARAK KIYAFETLERİNİ PARÇALADI

Kocasının metresini girdiği bir mağazada görünce gözü dönen ve öfkeden deliye dönen kadın bütün mağaza müşterilerinin gözü önünde adeta dehşet saçtı. Önce kadının üstüne atlayan daha sonrada üstünde başında ne varsa yırtan öfkeli eş, bununla da yetinmeyip hıncını alamadığı metresin saçlarını kesti.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KADININ SAÇLARINI KESTİ

Yanındaki arkadaşlarıyla beraber üstünü başını parçaladığı kadının saçlarını kesmeye başlayan eş, çığlık çığlığa duyduğu öfkeyi haykırdı. Mağaza müşterileri şaşkın bakışlar içinde olup biteni izlerken bazı müşterilerin korkup mağazadan ayrıldığı öğrenildi. Kimsenin müdahale edemediği kadın mağazada yakaladığı metresi yanındaki arkadaşlarıyla beraber herkese rezil etti. Öte yandan tüm bu olup bitenler kadının yanındaki arkadaşları tarafından an be an kameraya kaydedilirken kısa sürede sosyal medyanın da en çok izlenen videoları arasında yer aldı.

 

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