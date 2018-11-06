Cesedi bulunan ünlü futbolcunun boğazında kafasının kopma noktasına kadar gelecek derin kesiklere olduğu aynı zamanda cinsel organında kesildiği belirtilmişti. Öldürülmeden hemen önce Freitas'ın 18 yaşındaki Allana Brittes ile Bir partiye katıldığı öğrenilirken ünlü futbolcunun aynı zamanda Brittes'in annesiyle de ilişkisi olduğu iddia ediliyordu.

ŞOK TECAVÜZ İDDİASI

Ünlü futbolcu öldürdüğü iddia edilen 38 yaşındaki Edison Brittes Junior, 'Brasil Urgente' isimli televizyon programına telefonla bağlanarak ünlü futbolcunun eşine Tecavüz Etmeye çalıştığını iddia etti. Kapıya çık odaya girdikten sonra ünlü futbolcu eşinin üzerinde gördüğünü söyleyen katil zanlısı eşinin çığlık attığını ve yardım istediğini dile getirdi. Kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağını söyleyen katil zanlısı tecavüz girişimine uğrayan kişinin sadece kendi karısı olmadığını Brezilya’daki bütün kadınlar olduğunu söyledi. Eşinin ünlü futbolcuyla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kesinlikle kabul etmeyen katil zanlısı herkesin kendisini onun yerine koymasını istedi. Her zaman dedikodu sorun olabileceğini söyleyen katil zanlısı 20 yıllık eşinin böyle bir şey yapmadığını Eninde sonunda ortaya çıkacağını dile getirdi. Programı izleyenlere de seslenen katil zanlısı böyle bir durumda kalmaları durumunda ailesinin ahlaki bütünlüğünü korumak ve narin bir kadına yardım etmek için ne yapmaları gerektiğini düşünmelerini istediğini söyledi. Canlı yayında olay anında anlatan Brittes, Ünlü futbolcuyu eşinin üzerinden yere fırlattığını ve Eşine tecavüz etmesine engel olduğunu söyledi. Henüz Freitas’ın gerçek ölüm nedeni belirlenmemiş olsa da yerel gazetede yer alan bir habere göre hayatını kaybeden futbolcunun işkenceye maruz kaldığı belirtildi.