﻿ “Komşumdan Dayak Yedim” Diyerek Şikayetçi Olan Mankenin Kendisi “Dayakçı” Çıktı

“Komşumdan Dayak Yedim” Diyerek Şikayetçi Olan Mankenin Kendisi “Dayakçı” Çıktı

İstanbul Ataşehir’de manken Esra Türkmenler, 6 ay önce yaşadığı ditenin otoparkında komşusu Dilek K. tarafından dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Savcılığa giden Dilek K. olayın aslını anlattı.

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“Komşumdan Dayak Yedim” Diyerek Şikayetçi Olan Mankenin Kendisi “Dayakçı” Çıktı
“Komşumdan Dayak Yedim” Diyerek Şikayetçi Olan Mankenin Kendisi “Dayakçı” Çıktı Tarih: 2017-10-02 Saat: 11:08:41
Güncelleme : 2017-10-02 11:08:41

İstanbul Ataşehir’de manken Esra Türkmenler, 6 ay önce yaşadığı ditenin otoparkında komşusu Dilek K. tarafından dövüldüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Savcılığa giden Dilek K. olayın aslını anlattı. 

İstanbul Ataşehir’de yaşanan olayda manken Esra Türkmenler, medya çalışanı olduğu öğrenilen Dilek K.’nın 6 ay önce sitenin otoparkında aracından inerek kendisini darp ettiğini öne sürdü ve şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında ise olayın Türkmenler’in anlattığı gibi olmadığı, Dilek K’nın aracından inmediği ve saldırıyı manken kadının gerçekleştirdiği anlaşıldı. 

PARA KOPARMAK İSTEDİ İDDİASI
Dilek K. savcılıkta verdiği ifadede Türkmenler’in kendisinden para koparmak amacıyla böyle bir şikayette bulunduğunu belirterek, "Otoparkta aracının kapıları açıktı, kornaya bastım. Asabiyetle aracıma yaklaşıp kapıyı açtı ve 'Ben savcı karısıyım, seni burada yaşatmam' diyerek bana saldırdı" dedi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Dilek K. hem Türkmenler hakkında, hem de sitenin güvenlik görevlisi hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama ve hakaret" suçlarından şikayette bulundu. Soruşturma devam ediyor. 

 

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