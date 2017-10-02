﻿ Son Dakika! Fransa'da Feci Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Öldü

Son Dakika! Fransa'da Feci Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Öldü

Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan feci yangında 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Korkunç yangında hayatını kaybedenlerin 3'ünün Türk kökenli olduğu öğrenilirken, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yangında hayatını kaybedenlerden 4’ü çocuk. Hastanede tedavi altına alınan 8 kişinin ise durumu ciddi.

Anasayfa DÜNYA Son Dakika! Fransa'da Feci Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Öldü
Son Dakika! Fransa'da Feci Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Öldü
Son Dakika! Fransa'da Feci Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Öldü Tarih: 2017-10-02 Saat: 11:22:47
Güncelleme : 2017-10-02 11:22:47

Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan feci yangında 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Korkunç yangında hayatını kaybedenlerin 3'ünün Türk kökenli olduğu öğrenilirken, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yangında hayatını kaybedenlerden 4’ü çocuk. Hastanede tedavi altına alınan 8 kişinin ise durumu ciddi. 

Fransa'nın doğusunda Türk kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Mulhouse kentinde bir binada yangın çıktı. Korkunç yangında 4’ü çocuk 5 kişi can verdi. Yangında hayatını kaybedenlerden 3'ü Türk vatandaşı. 

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Henüz yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın bir saldırı olabileceği ihtimali değerlendirirken, bölgede Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşaması, akıllara ırkçı saldırı ihtimalini getirdi. 

 

fransa yangın son dakika Tür vatandaşları 3'ü türk son dakika haberi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu