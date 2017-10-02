Fransa'nın Mulhouse kentinde çıkan feci yangında 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Korkunç yangında hayatını kaybedenlerin 3'ünün Türk kökenli olduğu öğrenilirken, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yangında hayatını kaybedenlerden 4’ü çocuk. Hastanede tedavi altına alınan 8 kişinin ise durumu ciddi.

Fransa'nın doğusunda Türk kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Mulhouse kentinde bir binada yangın çıktı. Korkunç yangında 4’ü çocuk 5 kişi can verdi. Yangında hayatını kaybedenlerden 3'ü Türk vatandaşı.

8 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Henüz yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın bir saldırı olabileceği ihtimali değerlendirirken, bölgede Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşaması, akıllara ırkçı saldırı ihtimalini getirdi.