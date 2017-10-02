Adana’da ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Rengin Abdo isimli genç kız, Mersin’de yaşayan sevgilisi ile evlenmek istedi. Fakat genç kızın ailesi bu evliliğe karşı çıktı. Ailesinin sevdiği gençle evlenmesine karşı çıkması üzerine evi terk eden genç kızın DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Adana’da yaşayan Rengin Abdo ve kuzeni Emine Hani, Mersin’de yaşayan iki gençle gönül ilişkisi kurdu. Genç kızlar, sevdikleri gençlerle evlenmek için ailelerinden izin istedi. Ancak aileler bu evliliklere olumsuz yanıt verince ikisi de evden kaçtı. Uzun süre haber alınamayan genç kızlar, ailelerine bir mesaj atarak, bu evlilikleri kabul etmemeleri durumunda sulama kanalına atlayarak intihar edeceklerini söyledi. Bu mesajların blöf olduğu zannedildi ama çok geçmeden 21 yaşındaki Rengin Abdo'nun cansız bedeni sulama kanalında bulundu. 18 yaşındaki Emine Hani ise hala kayıp olarak aranıyor.

MESAJI BLÖF ZANNETTİLER

Rengin Abdo ve Emine Hani isimli kuzenler, aileleri sevdikleri gençlerle evlenmelerine izin vermeyince 14 Eylül Perşembe günü evden kaçtı. Uzun süre haber alınamayan kızlar ailelerinde "Kendimizi kanala atıp öldüreceğiz" şeklinde bir SMS gönderdi. Aileler kayıp kızları bulmak için uzun süre uğraştı ancak bir sonuç alamadı.

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin Ali Hocalı Mahallesi'nde 2 vatandaş, DSİ'nin sulama kanalının kenarında yürürken bir kadın cesedi görerek durumu hemen polise bildirdi. Ancak akıntı fazla olunca cesedin sürüklenmemesi için vatandaşlar kadın cesedini sudan çıkardı. Sağlık ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede saatler önce genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLE CESEDİ TEŞHİS ETTİ

Kızlarının kayıp olduğu ihbarını yapan Suriyeli aile için Adli Tıp Kurumu'na çağrılarak teşhis yaptırıldı. Aile teşhis sonucunda cesedin kızları Rengin Abdo'ya ait olduğunu söyledi. Kuzeni ile birlikte evden kaçan Emine Hani'nin de intihar ettiği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.