﻿ Artvin'de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Kaya Düştü: 3 Ölü, 1 Yaralı

Artvin'de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Kaya Düştü: 3 Ölü, 1 Yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine dağdan kopan kaya düştü. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Anasayfa GÜNCEL Artvin'de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Kaya Düştü: 3 Ölü, 1 Yaralı
Artvin'de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Kaya Düştü: 3 Ölü, 1 Yaralı
Artvin'de Seyir Halindeki Otomobilin Üzerine Kaya Düştü: 3 Ölü, 1 Yaralı Tarih: 2017-10-02 Saat: 13:09:56
Güncelleme : 2017-10-02 13:09:56

Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine dağdan kopan kaya düştü. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Artvin'de seyir halindeki otomobilin üzerine yoğun yağış nedeniyle dağdan kopan kaya düştü. Şavşat-Artvin kara yolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde meydana gelen olayda, 06 ANS 17 plakalı Ahmet Çoban yönetimindeki aracın üzerine yamaçtan kopan kaya düştü. Feci kazada araç sürücüsü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde can verdi. İsminur Toker isimli kadın ise yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. 

 

artvin şavşat avcılar köyü otomobilin üzerine kaya düştü son dakika feci kaza
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu