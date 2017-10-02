Artvin'in Şavşat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine dağdan kopan kaya düştü. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Artvin'de seyir halindeki otomobilin üzerine yoğun yağış nedeniyle dağdan kopan kaya düştü. Şavşat-Artvin kara yolunun 23. kilometresi Avcılar köyü mevkisinde meydana gelen olayda, 06 ANS 17 plakalı Ahmet Çoban yönetimindeki aracın üzerine yamaçtan kopan kaya düştü. Feci kazada araç sürücüsü Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Çoban ile Yunus Güneş olay yerinde can verdi. İsminur Toker isimli kadın ise yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve 112 sağlık ekipleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti.