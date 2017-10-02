﻿ Rize'de Heyelan Tehlikesi! Şiddetli Yağış Nedeniyle 20 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Rize'de Heyelan Tehlikesi! Şiddetli Yağış Nedeniyle 20 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Güneysu ilçesine bağlı Başköy’de heyelan riski oluşan bölgede vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarıldı.

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Rize'de Heyelan Tehlikesi! Şiddetli Yağış Nedeniyle 20 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı
Rize'de Heyelan Tehlikesi! Şiddetli Yağış Nedeniyle 20 Ev Tedbir Amaçlı Boşaltıldı Tarih: 2017-10-02 Saat: 15:33:07
Güncelleme : 2017-10-02 15:33:07

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Güneysu ilçesine bağlı Başköy’de heyelan riski oluşan bölgede vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarıldı. 

Rize’de aralıklarla 5 gündür etkili olan şiddetli yağışlar heyelan riski oluşturdu. Güneysu ilçesinde birçok dere, yağışların etkisi ile taştı. İlçeye bağlı Başköy’de meydana gelen heyelanların ardından tedbir amaçlı 20 ev boşaltıldı. 

ÇAYELİ-KAPTANPAŞA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Heyelanda yıkılma tehlikesi olan 20 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, evlerde yaşayan vatandaşlar yakınlarının yanına yerleşti. Çayeli-Kaptanpaşa yolu yağışlar sonucu dün ulaşıma kapanmış, daha sonra kontrollü olarak ulaşıma yeniden açılmıştı. Ancak yol bugün tekrar ulaşıma kapandı. Yükselen dere suları yolun büyük kısmını kapattı. Çamlıhemşin ilçesi ile merkeze bağlı Çaykent ve Muradiye beldelerinde de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. 

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