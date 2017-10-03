﻿ Son Dakika! İstanbul'da İki Katlı Halk Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Son Dakika! İstanbul'da İki Katlı Halk Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde içi yolcu dolu olan iki katlı halk otobüsü devrildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! İstanbul'da İki Katlı Halk Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var
Son Dakika! İstanbul'da İki Katlı Halk Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var
Son Dakika! İstanbul'da İki Katlı Halk Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var Tarih: 2017-10-03 Saat: 12:18:21
Güncelleme : 2017-10-03 12:18:21

Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde içi yolcu dolu olan iki katlı halk otobüsü devrildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 

Bugün saat 11.00 sularında Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde meydana gelen kazada, çift katlı otobüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gişelere çarptı, ardından da devrildi. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları hala devam ederken, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de geldi. 

 

son dakika istanbul bahçeşehir iki katlı otobüs halk otobüsü devrildi son dakika haberi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu