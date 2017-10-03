Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde içi yolcu dolu olan iki katlı halk otobüsü devrildi. Kazada, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Bugün saat 11.00 sularında Bahçeşehir Ispartakule gişelerinde meydana gelen kazada, çift katlı otobüs şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gişelere çarptı, ardından da devrildi. Kazadan sonra olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ekiplerin çalışmaları hala devam ederken, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de geldi.