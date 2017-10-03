Gaziantep'te ilkokul öğretmeni, birinci sınıf öğrencisinin çantasında yaptığı aramada kuru sıkı tabanca buldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi Kazım Karabekir İlköğretim Okulu’nda öğrencisinin davranışlarından şüphelenen bir öğretmen yaptığı aramada ilkokul birinci sınıf öğrencisinin çantasında kuru sıkı tabanca buldu.

OKULA POLİSLER GELDİ

İsmi açıklanmayan öğretmen, öğrencinin hal ve hareketlerinden şüphelenerek çantasında arama yaptı. Kuru sıkı tabancayı bulan öğretmen, silahı ve öğrenciyi okul müdürünün odasına görürdü. Okul yönetimi durumu polise bildirerek, öğrenci velisini de okula çağırdı. Polis ekipleri okula gelerek yaptıkları incelemenin ardından kuru sıkı tabancaya el koydu. İ.D ve babası yasal işlem yapılmak üzere 25 Aralık Polis Merkezi'ne götürüldü.