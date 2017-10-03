﻿ Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Hayatını Kaybetti

Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Hayatını Kaybetti

Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı Celal Talabani, bugün komaya girdi. Aniden komaya giren Talabani’den kısa süre sonra hayatını kaybettiği haberi geldi.

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Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Hayatını Kaybetti
Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Hayatını Kaybetti Tarih: 2017-10-03 Saat: 17:19:32
Güncelleme : 2017-10-03 17:19:32

Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı Celal Talabani, bugün komaya girdi. Aniden komaya giren Talabani’den kısa süre sonra hayatını kaybettiği haberi geldi. 

Almanya'da tedavisi devam eden Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı Celal Talabani bugün aniden komaya girdi. Kısa süre sonra da Talabani’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. 

TALABANİ HAYATINI KAYBETTİ
Irak eski Cumhurbaşkanı’nın hayatını kaybettiği Talabani'nin ofisi tarafından da doğrulanmıştı. Bu haberden sadece saatler sonra Talabani’nin ölüm haberi de geldi. 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçiren Celal Talabani, daha sonra komaya girmiş ve Bağdat’ta yoğun bakıma alınmıştı. Almanya’ya tedavi için 20 Aralık’ta giden Talabani, 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisini tamamlayarak Irak’a geri dönmüştü. 

CELAL TALABANİ KİMDİR?
Irak Cumhurbaşkanlığı görevini 2005-2014 yılları arasında yapan Talabani, 1933'te dünyaya gelmiştir. Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Arap olmadığı halde cumhurbaşkanı seçilen ilk siyasetçi olmuştur. Celal Talabani, Bağdat Üniversitesi Hukuk bölümü mezunudur ve uzun süre Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB'nin liderliğini yapmıştır. 

 

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