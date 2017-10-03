Türkiye’nin ilk yerli helikopteri ATAK’a abi geliyor. Konu hakkında açıklama yapan SSM Müsteşarı Demir, ATAK helikopterden daha büyük ve daha atak bir helikopter için tasarım çalışmalarının başladığını açıkladı. Demir açıklamasının devamında, yeni helikopterin 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi olacağını söyledi.

ATAK helikopterinin abisi için çalışmaların başladığı haberini Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir verdi. Demir açıklamasında daha atak ve daha ağır bir helikopter için çalışmaların başladığını söyledi.

İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA 109 YENİ HELİKOPTER YAPILIYOR

Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisinin açılış töreninde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, 2 farklı konfigürasyonda, 109 adet helikopterin tedarik edilmesine çalışıldığını, bu çalışmada Alp Havacılık'ın da görev yapacağını söyledi.

2021 YILINDA HELİKOPTERLER HİZMETE GİRECEK

Demir açıklamasında, helikopterlerin 2021 yılında hizmete girmesinin planlandığını belirterek, "Her ne kadar sözleşme takvimleri böyle olsa da teslimatların öne çekilmesi için tüm taraflar özverili şekilde ellerinden gelen gayreti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ATAK'A ABİ GELİYOR

Demir, bu tür projelerle Türkiye'nin yavaş yavaş kendi helikopterlerini yapmaya doğru gittiğini belirterek, programın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yeni bir müjde de veren Demir, "Buna ilaveten 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarımı projemizin başladığını, bunda da Sikorsky veya diğer ortakların her zaman yer alabileceklerini belirtiyorum. ATAK helikopterimizin abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin de başladığını müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ HELİKOPTER DAHA ATAK OLACAK

ATAK-2 projesi hakkında AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre yeni helikopter tamamen yurt dışı kaynaklardan bağımsız ve yerli bir helikopter olacak. Ağır abinin 6 ton sınıfında bir helikopter olması planlanıyor. Yeni ATAK projesinde özgün helikopter projesinde geliştirilen 6 ton sınıfı genel maksat helikopterinin güç aktarma sistemi, rotor ve dişli kutularının kullanılarak ortak paydanın artırılması ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.