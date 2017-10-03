Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması… Bakanlık, 2017 dönemi için yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı’dan yapılan açıklamaya göre yazılı sınav ve mülakat ile 2017 dönemi için bin 500 hakim ve savcı alımı yapılacak.

YAZILI SINAV VE MÜLAKAT İLE ALIMLAR YAPILACAK

Açıklama, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapıldı. Açıklamada, 2017 dönemi için Bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtildi.

24 ARALIK’TA ANKARA’DA SINAV YAPILACAK

Bakanlık açıklamasında hakim ve savcı alımı için yazılı sınavın 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da ÖSYM tarafından yapılacağı belirtildi. 130 dakika sürecek olan sınava katılacak adayların sınavdan 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı konusunda uyarı yapıldı.