Havalar giderek daha da soğurken, Ordu Kars, Ağrı ve Ardahan'a yılın ilk karı düştü. Bu dört kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Yaz ayları sıcaklık rekoru ile kapanırken, Ekim ayının başında Ordu, Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kar kalınlığı bu kentlerin yüksek kesimlerinde yaklaşık 3 santimetreye ulaşırken, dağların yüksek kesimleri beyaza büründü. Ordu’nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası’nda da kar yağışı etkili oldu. Ordu’da dağların etekleri karla kaplandı. Havaların soğuması ile birlikte yaz aylarını yaylalarda geçirenler dönüş hazırlıklarına başladı.

KARS'TA DA KAR ETKİLİ OLDU

Kars’ta önceki gece başlayan yağmur yağışı bu sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sıcaklıklar yerini birden soğuk havaya bırakırken, Kars’ın yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar, bu yıl kente kışın erken geldiğini belirtirken, “Kış bu yıl erken geldi. Bugün Ekim ayının 3'ü dağlar beyaza büründü” ifadelerini kullandı. Kar yağışı ile birlikte kentte havalar da hissedilir derecede soğudu.

AĞRI VE ARDAHAN’A YILIN İLK KARI YAĞDI

Ağrı’da bulunan Köse Dağı’na ve Ardahan’ın Posof ilçesinin yüksek bölgelerine de yılın ilk karı yağdı. Dağların tepelerinde kar kalınlığı arttı.