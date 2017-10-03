Müge Anlı'nın programına ailesi tarafından başvurulan ve kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Z.Ş. bulundu. Küçük yaştaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Z.Ş. canlı yayında ailesini suçlayarak zorla nişanlandırıldığı için sevgilisine kaçtığını söyledi.

Müge Anlı ve Tatlı Sert programının Cuma günü yayınlanan bölümünde skandal bir olay gün yüzüne çıktı. Ailesinin 8 aydır kayıp olarak aradığı Z.Ş. isimli 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu. Küçük kız, stüdyoya geldiğinde 7 aylık hamile olduğunu görenler şok oldu.

BAŞKASI İLE ZORLA NİŞANLADIKLARI İÇİN SEVDİĞİ ADAMA KAÇMIŞ

Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Eylül yayınında bir aile 8 aydır kayıp olan kızları Z. Ş.'yi aramak için programa katıldı. Müge Anlı, kayıp kızı hemen buldu. Fakat olayın iç yüzünde büyük bir skandal yattığı anlaşıldı. 13 yaşındaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Stüdyoya kaçtığı sevgilisi ile birlikte gelen genç kız, ailesinin kendisini başkasına verdiği için kaçtığını söyledi. Şu anda 19 yaşında olduğunu ve kemik yaşı tespiti istediğini söyleyen genç kız ve sevgilisi polis tarafından emniyete götürüldü.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan ve genç kızı kaçırarak hamile bırakan şahıs ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 yaşındaki Z.Ş. ise ailesi ile kalmak istemediğini söyleyince devlet korumasına alındı.