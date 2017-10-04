TEM otoyolu Ispartakule mevkiinde TIR şoförü 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde büyük bir insanlık örneği gösterdi. TIR şoförü akan trafiği durdurarak yaralı güvercini kurtardı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, büyük takdir topladı.

TEM Ispartakule mevkiinde sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde yaşanan olay, hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı. Bir TIR şoförü, akan trafikte aniden emniyet şeridinde aracını durdurarak trafiği kesti. Hemen diğer araçların arasına giren TIR sürücüsü yaralı olan ve ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalan güvercini kurtardı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.