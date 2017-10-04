Türkiye Hakkari Yüksekova’dan gelen acı habere ağlıyor. PKK’lı teröristlerin hain tuzağında Yüksekova’da şehit olan askerden biri olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın babasına acı haber verildiğinde yürekler yandı. Oğlunun şehadet haberini alan baba, yerinden kalkamadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah saatlerinde PKK’lı teröristler kalleşliklerini bir kez daha gösterdi. Önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu askerimiz şehit oldu. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın acı haberini vermek için Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özen, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve diğer yetkililer baba ocağına gitti.

BABANIN HALİ YÜREK YAKTI

O sırada köy dışında olan baba, eve geldiğinde kalabalığı görünce büyük bir şok yaşadı. Baba Bekir Kılıç’a acı haber bir sandalyeye oturtularak verildi. Yaşlı adam, gözyaşlarına boğulurken Kaymakam Özen, Albay Sağdıç ve Dernek Başkanı Kumartaşlı, babanın yanına oturarak teselli etmeye çalıştı, ancak kelimeler bu acı karşısında çaresiz kaldı.

ANNE ACI HABERLE YIKILDI

Şehidin annesi Adile Kılınç da evin dışında oturduğu sandalyede oğlunun acı haberi ile yıkıldı. Şehidin baba evi Türk Bayrakları ile donatıldı.

İŞTE ACININ KARELERİ