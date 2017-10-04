Antalya'da para karşılığında 27 yaşındaki Ş.K. ile cinsel ilişkiye giren 20 yaşındaki genç, kendisini tatmin edemedi diye hayat kadınını bıçakladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 yaşındaki Musa S., para karşılığında cinsel ilişki yaşamak için 27 yaşındaki Ş.K. ile anlaştı. Cinsel ilişkinin ardından Musa S. ve Ş.K. arasında tatmin olmama kavgası çıktı. Musa S. hayat kadınını göğsünden 7 bıçak darbesi ile yaraladı. Olaydan sonra Ş.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Musa S. ise gözaltına alındı.

ÇALILIK ALANDA FUHUŞ

Dün akşam 21.00 sularında Kepez İlçesi Göksü Mahallesi'nde yaşanan olayda, Kuaförlük yapan Musa S., cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Ş.K. ile Antınova Caddesi'nde çalılık alanda buluştu. Musa S. iddiaya göre cinsel ilişkinin ardından tatmin olmadığını söyleyerek hayat kadınından parasını geri istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Musa S., üzerinde taşıdığı bıçakla Ş.K.'yi göğüs ve karın bölgesinden 7 yerinden bıçakladı.

SAÇLARI YAKALATTI

Çevrede bulunanlar Ş.K.’nın çığlıkları üzerine durumu polise bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri de geldi. Kanlar içinde yatan Ş.K. çalılık alanda bulunarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü. Şüphelinin sarı kahkülü olduğu bilgisine ulaşan polis, saat 23.00 sıralarında Musa S.yi gözaltına aldı.