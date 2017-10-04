Bilecik'te geçtiğimiz aylarda bir köyde yaklaşık 25 köpeği yiyen ve vatandaşlara büyük panik yaşatan esrarengiz hayvanın ne olduğu ortaya çıktı. Köpekleri kaçıran ve kafası hariç bütün vücudunu yiyen kurt, foto kapana yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olay büyük korku yaşatmıştı. Köyde gece saatlerinde ortaya çıkan yaratık, köpekleri kaçırıyor ve kafaları hariç her yerlerini yiyordu. Köylüler bu yaratık yüzünden sokağa bile çıkamaz olmuştu. Vahşi hayvanın ne olduğu foto kapan sayesinde anlaşıldı.

KÖYLÜLER SOKAĞA ÇIKAMAZ OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Bozüyük ilçesine bağlı Dübekli Mahallesi'nde yaklaşık 25 köpek bilinmeyen bir hayvan tarafından kaçırılarak yenmişti. Mahallede yaşayan vatandaşlar bu hayvan yüzünden sokağa çıkamaz hale gelmişti. Geceleri saldıran hayvan nedeniyle vatandaşlar evlerinden bile çıkamaz hale geldi.

FOTOKAPANA YAKALANDI

Tüfeğini eline alan Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ise geceleri bu vahşi hayvanı yakalamak için nöbete başlamış ve yetkililerden yardım istemişti. Daha sonra bu çağrı üzerine mahalleye foto kapan kuruldu. Vahşi hayvan yaklaşık 1 ay sonra foto kapan sayesinde yakalandı. 25 köpeği telef eden vahşi hayvan kurt çıktı. Konu hakkında yetkililerin çalışmaları ise devam ediyor.

İşte vatandaşlara kabusu yaşatan o canlı;