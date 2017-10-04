Son Dakika Haberi… AFAD’dan alınan verilere göre merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi olarak açıklanan 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre Merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesi Bağdaşan Mahallesi olan 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Bugün saat 21.46’da meydana gelen depremin yerin 22.92 kilometre derinliğinde olduğu öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Halk sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ise Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.9, olarak açıklanırken, depremin merkez üssünün ise Derebey Mahallesi olduğu belirtildi.