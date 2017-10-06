Polonya'da şiddetli fırtına can aldı. Fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

Polonya’da meydana gelen fırtına hakkında açıklama yapan İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, 67 yaşındaki bir erkek ile 58 yaşındaki bir kadının şiddetli fırtınada hayatını kaybettiğini, 39 kişinin ise yaralandığını söyledi. Binlerce evin ise devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kaldığı öğrenildi.

MADDİ YARDIM YAPILACAK

Başbakan Beata Szydlo, fırtınadan en çok etkilenen Zielona Gora şehrini ziyaret etti. Yerel yetkililerle görüşen başbakan, fırtınadan dolayı mağdur olan vatandaşlara, maddi yardım yapılacağını açıkladı.