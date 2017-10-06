﻿ Polonya'da Fırtına Dehşeti: 2 Ölü, 39 Yaralı

Polonya'da Fırtına Dehşeti: 2 Ölü, 39 Yaralı

Polonya'da şiddetli fırtına can aldı. Fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

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Polonya'da Fırtına Dehşeti: 2 Ölü, 39 Yaralı
Polonya'da Fırtına Dehşeti: 2 Ölü, 39 Yaralı Tarih: 2017-10-06 Saat: 22:11:12
Güncelleme : 2017-10-06 22:11:12

Polonya'da şiddetli fırtına can aldı. Fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. 

Polonya’da meydana gelen fırtına hakkında açıklama yapan İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, 67 yaşındaki bir erkek ile 58 yaşındaki bir kadının şiddetli fırtınada hayatını kaybettiğini, 39 kişinin ise yaralandığını söyledi. Binlerce evin ise devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kaldığı öğrenildi. 

MADDİ YARDIM YAPILACAK
Başbakan Beata Szydlo, fırtınadan en çok etkilenen Zielona Gora şehrini ziyaret etti. Yerel yetkililerle görüşen başbakan, fırtınadan dolayı mağdur olan vatandaşlara, maddi yardım yapılacağını açıkladı. 

 

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