Fransa'nın Strazburg kentinde polisi arayan bir kişi bomba ihbarında bulunarak '1 Saatiniz Var' dedi. Bu ihbar üzerine kent genelinde alarm durumuna geçildi. Şehir merkezinde bulunan iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltılırken, tramvay seferleri de iptal edildi.

Strazburg Valiliği bir açıklama yaparak, bomba ihbarı nedeniyle Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin boşaltıldığını, yine çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay istasyonunda seferlerin iptal edildiğini belirtti.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bomba ihbarının ardından kentte polis ekipleri alarm durumuna geçerken, Faubourg National Mahallesi'nde polisin operasyonunun devam ettiği ve bölgedeki birçok sokak da güvenlik çemberi oluşturulduğu öğrenildi.

"1 SAATİNİZ VAR"

Fransa'nın Strazburg kentinde Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar bomba ihbarı nedeniyle yerel saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı. Bomba ihbarı nedeniyle bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta polis ekipleri çalışma başlattı. AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan bir kişinin "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." dediği ve bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.