Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için Marmara Bölgesi’nde başta İstanbul olmak üzere kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı yaptı. Bu hafta sonu Türkiye genelinde yağmurlu bir hava etkili olacak. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 4 – 6 derece arasında azalacak. İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İşte ! 07.10.2017 Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre özellikle Marmara’da İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yoğun yağışlar görülecek. Marmara bölgesi için Meteoroloji sel ve su baskını uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın yanı sıra rüzgar da bekleniyor. Sobalı evlerde zehirlenmelere ve çatı uçmalarına da dikkat edilmeli. Batı Akdeniz ve Trakya’da ise 4 ile 6 derece sıcaklık düşmesi görülecek. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BATI KESİMLERİ YAĞIŞLI GEÇECEK

Alınan son bilgilere göre Batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer yerler ise az bulutlu olacak. Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

SEL BASKINLARINA DİKKAT

Meteoroloji Özellikle Marmara bölgesinde başta İstanbul olmak üzere sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Sel baskınlarının yanı sıra rüzgarın da şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli rüzgarda çatı uçmalarına karşı da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.