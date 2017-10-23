Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi'nde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan 22 yaşındaki Uzman Onbaşı B.D., PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Uzman Çavuş, olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman çavuşun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Uzman Onbaşı B.D. bu sabah saatlerinde Merkez Yenişehir İlçesi Yaradanakul Caddesi'nde bulunan Filiz Apartmanı'ndaki evinden işe gitmek için çıktı. Apartmanın önünde aracının bagajına malzeme koyan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı B.D.’ye kim olduğu bilinmeyen bir kişi arkasından silahlı saldırı düzenledi.

BAŞINDAN VE SIRTINDAN VURULDU

Uzman Onbaşı B.D., başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen uzman çavuş, ameliyata alındı. Diyarbakır Dicle İlçesi nüfusuna kayıtlı uzman çavuşun bu evde ailesi ile yaşadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırının ardından ara sokaklara kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için Mobese ve güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.