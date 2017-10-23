İçişleri Bakanlığı son bir haftada düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgilendirme yaptı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye genelinde son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 64 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son bir haftada ülke genelinde düzenlenen terör operasyonları hakkında İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yurt genelinde 16-23 Ekim tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik bin 455 operasyon düzenlendiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanlığı açıklamasında son bir haftada terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile 131 kişi gözaltına alındı. 69 kişi ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilerek gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında son bir haftada gözaltına alınanların sayısı ise 643 oldu. 16 zanlı ise sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında gözaltına alındı. Ayrıca planlı olarak düzenlenen operasyonlarda terör suçlarından 859, düzensiz göçten 145, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 645 kişi olmak üzere 5 bin 649 kişi gözaltına alındı.

64 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

16-23 Ekim tarihlerinde yurt genelinde düzenlenen terör operasyonlarında 45'i ölü, 8'i sağ, 11'i teslim olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin Siirt, Diyarbakır, Van, Erzincan, Hakkâri, Tokat ve Adıyaman'da düzenledikleri operasyonlarda terör örgütü tarafından kullanılan 15 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 36 el yapımı patlayıcı ve mayın etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda yakalanan 266 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 18 el bombası, 22'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 34 silah, 2 bin 408 muhtelif mühimmat ile 2 ton gıda maddesine de el konuldu.