Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği 6 belediye başkanından biri olan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ne zaman istifa edeceği belli oldu. Edip Uğur’un Pazartesi günü istifa etmesi bekleniyor. Peki, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kimdir, neden istifası istendi?

Ak Parti’de istifa operasyonu tüm hızı ile devam ediyor. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sürpriz bir şekilde istifa etmiş ve gündeme bu istifa bomba gibi düşmüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak, 5 belediye başkanının daha istifasını istemişti. Bu isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda istifasını verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Hafta sonunda istifasını vereceğini açıkladı.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI PAZARTESİ GÜNÜ İSTİFA EDECEK

İstifası istenen 6 belediye başkanından sadece bir isim açıklama yapmamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un ne zaman istifa edeceği merak ediliyordu. Az önce, Uğur’un istifasına ilişkin açıklama geldi. Ak Parti’den yapılan açıklamada, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un Pazartesi günü istifasını vereceği belirtildi.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 3 dönem boyunca Ak Parti’den milletvekilliği yapmıştır. 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelen Uğur, Kimya mühendisliği mezunudur. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan Edip Uğur, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve "Mali ve İdari İsler" Başkanı olarak da görev yapmıştır.