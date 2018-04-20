CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin bugün saat 15.00’da bir araya geleceği açıklamasının ardından kulisler hareketlendi. İnce ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin nedeni ne? İşte detaylar…

Türkiye’nin sıcak gündemi haline gelen erken seçim açıklaması sonrasında 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması belirlenen erken seçim için tüm partiler maratona başladı. Erken seçimin açıklanmasının ardından muhalefet partisi CHP’de de hareketlenmeler yaşandı. Herkes CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak diye merak ederken henüz partiden net bir açıklama yapılmadı. Bugün CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin saat 15.00’da bir araya geleceği açıklamaları da akılları oldukça karıştırdı.

RANDEVUYU MUHARREM İNCE TALEP ETMİŞ

Dün, amcası Mehmet Karabulut’un cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti. İstanbul’da düzenlenen törende CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’de yer aldı ve Kılıçdaroğlu’na taziye dileklerini iletti. Törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği öğrenilen İnce’nin bugün saat 15.00’da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN NEDENİ NE?

Bugün gerçekleşecek olan Kılıçdaroğlı-İnce görüşmesi kulisleri de hareketlendirdi. Söz konusu görüşmenin CHP’nin 24 Haziran 2018 Pazar günü çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Söz konusu görüşmenin detayları ilerleyen saatlerde belli olacakken CHP’de son olarak Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması halinde aday olabileceğini açıkladığı öğrenilmişti.