İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün memleketinde yaptığı veda gibi konuşmanın ardından görevi bırakacağı iddiaları gündeme geldi. Bugün, “Süleyman Soylu Görevini Bırakıyor Mu” Sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu. Erdoğan bu soruya "Bu trol ahlaksızlığı. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan doğum günü kutlamalarının ardından Afrika turuna çıktı. rdoğan Atatürk Havalimanında Cezayir'e hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basının gündeminde " Süleyman Soylu görevi bırakıyor mu?" sorusu vardı. Erdoğan, bu soruya sert tepki göstererek “Asla söz konusu değil” dedi.

“BU TROL AHLAKSIZLIĞI, SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini bırakmasının söz konusu olmadığını belirterek, bu söylenenlerin kendilerini rahatsız ettiğini dile getirdi. Erdoğan, bunun ahlaksız troller vasıtası ile yapıldığını, İçişleri Bakanı Soylu’nun dün yaptığı konuşmada duygusal ifadelerin olduğunu ancak görevini bırakmak gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını söyledi. Şu anda kabine değişikliği ile ilgili bir durumun gündemde olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu trol ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır." ifadelerini kullandı.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çekya’nın başkenti Prag’da yakalanan Salih Müslim’in iadesi de soruldu. Adalet Bakanı tarafından konunun yakın takipte olduğunu söyleyen Erdoğan, yanlışa düşülmemesi konusunda gereken bütün adımların atıldığını dile getirdi.