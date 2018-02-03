CHP’nin 36. Olağan Kurultayı kapsamında çıkan imza tartışmaları Muharrem İnce’yi çıldırttı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya el atmasıyla Muharrem İnce’nin adaylığı Divan Kurulu tarafından resmen açıklandı.

CHP’de bugün sabah saatlerinde başlayan ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı’nda imza krizi çıktı. Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce’yi oldukça öfkelendiren imza krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesiyle çözüldü.

MÜKERRER OY KRİZİ KURULTAY TARİHİNE DAMGA VURDU

CHP 36. Olağan Kurultay’ına imza krizi damga vurdu. Kurultay tarihine damga vuran bu kriz Genel Başkan adayı Muharrem İnce’yi adeta çıldırttı. 166 delege imzasıyla Genel Başkan adayı olan Muharrem İnce hakkında Başkanlık Divanı tarafından yapılan açıklamada, incelemelerde İncelemede 2 delegenin imzasını geri çektiğini ve 49 delegenin mükerrer imza attığını söyledi. Mükerrer imza açıklaması sonrasında açıklama yapan Muharrem İnce, imza sıkıntısı olmadığını ve bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise mükerrer imzaların Muharrem İnce’nin hanesine yazılması önerisinde bulundu. Bu açıklama üzerine daha çok öfkelenen İnce, kimsenin oyuna ihtiyacı olmadığını ve bu adaylığa gerekli olan oyla geldiğini söyledi.

KRİZİ KEMAL KILIDAROĞLU ÇÖZDÜ

Kurultay’da çıkan kriz sonucunda Divan Kurulu tekrar aday Muharrem İnce’nin oylarını inceledi ve bu inceleme süreci tamamlanana kadar İnce’nin aday olamayacağı tartışmaları ortalığı karıştırdı. Olaylar daha fazla büyümeden devreye giren Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin resmen Genel Başkan adayı olduğunun açıklanmasını sağladı.