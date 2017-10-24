Son Dakika Haberi… Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde dün evinden işe gitmek için çıkan ve arkasından kalleşçe saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle, dün sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkmış ve aracına bir şeyler koyduğu sırada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğramıştı. Başına ve sırtına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan uzman onbaşı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, bir son dakika açıklaması yaparak, dün sabah saat 07.00’de evinden işe gitmek üzere çıkan Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Yaradanakul Caddesi Tekel Kooperatifi Filiz Apartmanı önünde aracına bir şeyler koyarken saldırıya uğrayan İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle’nin ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığını, ancak uzman onbaşının yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün saat 15.30’da şehit düştüğünü belirtti. Valilik açıklamasının devamında, Cumhuriyet Başsavcılığınca Olayın faili veya faillerinin yakalanması için başlatılan soruşturmanın devam ettiği ve güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.