Türk silahlı Kuvvetleri’nin Şırnak Merkez ve Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği hava harekatında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 11 terörist öldürüldü.

Şırnak Merkez ve Şırnak Beytüşşebap'ta İHA’lar tarafından tespit edilen terörist gruba yönelik hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen 11 terörist öldürüldü.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaparak, Mardin’in Ömerli ilçesinde yürütülen operasyonlarda PKK’lı teröristlere ait olduğu belirlenen bir mağaraya düzenlenen baskında bir adet telsiz, 80 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, muhtelif yaşam malzemesi ve iki adet sırt çantasının ele geçirildiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin Hakkari Yüksekova’da düzenledikleri operasyonda ise arazi araması sırasında 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca operasyon sırasında tespit edilen bir adet el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

HAVA HAREKATINDA 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri son dakika açıklamasında ise Şırnak Merkez ve Beytüşşebap'ta kırsal bölgelerde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptıkları değerlendirilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 teröriste yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 11 terörist düzenlenen hava harekatı ile öldürüldü.