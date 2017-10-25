Ukrayna’da lüks aracı ile yayaların arasına dalan ve beş kişinin ölümüne, altı kişinin de yaralanmasına neden olan üniversite öğrencisi genç kadının milyoner babası kızının affedilmesi için devreye girdi. Kızının affedilmesi için bir buçuk milyon dolar vermeye razı oldu. Kızının hapiste olmasına dayanamayan Ukraynalı oligark 'kızımı affetmeniz için yalvarıyorum' ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve facia ile sonuçlanan trafik kazasına Ukraynalı oligark ve iş adamı Vasily Zaitsev'in 20 yaşındaki sosyoloji öğrencisi kızı Alyona Zaitseva’nın neden olduğu ortaya çıkmıştı. Genç milyoner, kırmızı ışıkta duramayarak yayaların arasına dalmış, biri hamile kadın 5 kişinin ölümüne, 6 kişinin ise ağır yaralanmasına neden olmuştu.

10 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Aloyna için 10 yıl hapis cezası istenirken, milyoner babası daha fazla dayanamayarak devreye girdi. Kızını affetmeleri için kazanın kurbanlarına yalvaran Oligark baba, mağdurlara 1.5 milyon dolarlık yardım teklifinde de bulundu. Genç kız, trajik kazanın ardından mahkeme salonuna gözyaşları içerisinde gelmiş, ancak çıkışta haberler iyi olunca gülerek salondan çıkmıştı. Beş kişinin öldüğü ve altı kişinin ağır yaralandığı kaza ile ilgili olarak tutuklu yargılanmaya başlayan genç kadının daha önce de aşırı hız nedeniyle ceza aldığı öğrenildi. Ukrayna yasalarına göre genç kadın 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.