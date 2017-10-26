Tekirdağ Saray’da dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye giden zırhlı araç, köprüden geçtiği sırada devrilmiş, içerisinde bulunan bir asker sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp asker, olayın meydana geldiği bölgeden 800 metre ilerde bir ağaca sarılmış halde ölü olarak bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dün aşırı yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen ve içerisinde askerlerin bulunduğu zırhlı araç, Galata Köprüsü'nde sel sularına kapılarak devrilmişti. Kazada 4 asker yaralanmış, 1 asker ise sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp asker Er Sefa Tarhan'ndan acı haber bu sabah geldi. Şehit olduğu belirlenen askerin olay yerine 800 metre mesafede bir ağaca sarılı olarak cesedinin bulunduğu öğrenildi.

YARDIM İÇİN GİDİYORLARDI

Dün Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kiremithane Mevkii'nde vatandaşlar mahsur kalınca, onları kurtarmak için askeri zırhlı araç gönderildi. Araç içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 sivil bulunuyordu. Ancak bölgeye giden askeri araç, Galata Deresi'ndeki suların yükselmesi nedeniyle Galata Köprüsü'nde sel sularına kapılarak devrildi. Bir asker, kaza sonucu sel sularına kapılarak kayboldu. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek kaybolan askerin bulunması için çalışma başlatıldı.

KAYIP ASKER ŞEHİT OLDU

AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi ve itfaiye ekiplerinin dün gün boyu çalışmaları devam etti. Gece arama çalışmalarına ara verilirken, bu sabah yeniden başlanan çalışmalarda acı haber geldi. Talihsiz askerin, sel sularına kapıldığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Şehit olan askerin bir ağaca sarılı olarak bulunduğu öğrenildi. Şehit olan askerin 'Topçu Onbaşı' olduğu ve 15 gün sonra terhis olacağı öğrenildi. Askerin, kazadan sonra bir süre devrilen araca tutunduğu, bu sırada yanında olan yaralılara, "Yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi" dediği ve kaybolduğu öğrenildi.