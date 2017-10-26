Ebru Şallı, son günlerde evli sevgilisi Uğur Akkuş’la gündemden düşmüyor. Çift ilk olarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Bodrum’da birlikte görüntülenmiş, evli iş adamı Uğur Akkuş’un eşi Gonca Akkuş’un açıklamaları ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebru Şallı hakkında ortaya atılan bir bomba iddia daha magazin gündemini çalkaladı. Ünlü manken Ebru Şallı hamile mi?

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Aslında Gonca Akkuş ile evli olan bir de bebek bekleyen Uğur Akkuş’un Ebru Şallı ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu nikahın ardından çiftin İstinye’de birlikte yaşamaya başladığı iddiaları da gündeme gelmişti. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu’nun Star Tv’de bugün ‘Duymayan Kalmasın' programında ortaya attıkları iddia ise gündeme bomba gibi düştü. Programda Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş’tan hamile olduğu iddia edilirken, henüz ne Şallı’dan ne de Akkuş cephesinden konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÇOK ÖZEL GÖRNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ünlü manken Ebru Şallı’nın imam nikahı kıydığı ve hamile olduğu iddia edilirken, çoktan Uğur Akkuş’un ailesi tarafından kabul edildiğini belgeleyen görüntüler de ortaya çıktı. Resimde Ebru Şallı, Uğur Akkuş’un ablası yönetmen Meta Akkuş’la bir konserde yan yana oturuyor ve bir hayli de samimi oldukları görülüyor. Ünlü manken Ebru Şallı’nın Harun Tan ile olan evliliğinden iki çocuğu var. Manken Ebru Şallı’nın adı bir dönem ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ve Milli futbolcu Arda Turan ile de anılmıştı. Hatta Arda Turan ve Ebru Şallı’nın Instagram yazışmaları sosyal medyanın diline de düşmüştü.