Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu henüz 6 yaşındayken uğradığı taciz olayını sosyal medya hesabından ilk kez takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada anlattığı olayın ardından destek mesajları yağdı.

Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına başından geçen korkunç olayı yazdı. Paylaştığım fotoğrafın kendisi için “yaralı bir çirkin ördek yavrusunun sağlıklı ve güçlü bir kuğuya dönüşüme hikayesi” olduğunu söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk döneminde henüz çok küçük yaşta iken cinsel tacize uğradığını anlattı.

6 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRADI

Henüz 6 yaşındayken cinsel tacize uğradığını ve bir şeylerin yanlış olduğunu o yaşta bile fark ederek çok ağladığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, Durumu ailesine anlattığı fakat çevresindeki herkesin ona böyle bir şeyin onun yaşında olmasının mümkün olmadığını söylediğini anlattı. Yaşadığı olaydan sonra 3 yıl boyunca sürekli ağladığını ve bebeği olmaması için dua ettiğini söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu Başından geçenleri O dönemlerde kendi suçu zannettiğini söyledi. Korku ve dehşet dolu bir 3 yıl geçirdiğini söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu farkında olmadan bir para aldığını ve o dönemlerde “ kız çocuğu olmak tehlikelidir” gibi bir düşünceye kapıldığını söyledi. Erkek çocuklarının daha güçlü olduğunu düşünmeye başladığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, o dönemlerde yavaş yavaş etek giymek yerine pantolon giymeye başladığını ve ağabeyleri gibi görünmeye çalıştığını anlattı.

“DAHA GÜÇLÜ BİR KADIN OLDUM”

Yeşim Ceren Bozoğlu bu hikayeyi anlatmanın çok uzun bir zaman aldığını ve çok uzun süre acı çektiğini belirterek, Uzun yıllar boyunca erkek gibi davranmaktan sonra artık kadın olmaya hakkın olduğunu söyledi.