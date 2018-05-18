Kastamonu’da imam nikahlı olduğu karısının boğazını keserek öldüren caninin dizilerde figüran oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Gencay Gökcen isimli caninin daha daha önce Kurtlar Vadisi’nde de oynadığı öğrenildi.

Olay, Kastamonu Araç ilçesinde 3 aydır imam nikahlı olduğu 4 çocuk annesi Pınar Çelik’i boğazını keserek öldüren Gencay Gökcen isimli cani yakalanarak tutuklanmıştı. Cinayet sonrasında şok eden detaylar ortaya çıkarken cinayeti işleyen Gencay Gökcen’in dizilerde figüran oyunculuk yaptığı öğrenildi.

AĞABEYİ İLE 13 YIL EVLİ KALMIŞ

İmam nikahlı olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Pınar Çelik’in katil zanlısı Gencay Gökcen’in ağabeyi Aydın Gökcen ile yaklaşık 13 yıl evli kaldığı öğrenildi. Bu evlilikten biri 13 diğeri ise 8 yaşında olan 2 çocuk dünyaya geldiği belirtilirken Aydın Gökcen’in intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

‘PİŞMANIM’

Cinayet sonrasında gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Gencay Gökcen verdiği ifadede, Pınar Çelik ile Kocaeli’de salep toplamaya gittiklerinde ilişkiye başladıklarını ve 3 ay önce de imam nikahı kıyarak beraber yaşamaya başladıklarını belirtti. Pınar Çelik’in sosyal medyada başka erkeklerle konuştuğunu iddia eden Gencay Gökcen, konuyla ilgili tartışma çıktığını ve sahur vaktinde mutfaktan aldığı bıçakla Pınar Çelik’e saldırdığını söyledi. Ne yaptığının farkında olmadığını söyleyen Gencay, ‘Pişmanım’ dedi.

DİZİLERDE FİGÜRANLIK YAPMIŞ

Cinayeti işleyen Gencay Gökcen’in ‘Bir Zamanlar Osmanlı’ ve ‘Kurtlar Vadisi’ gibi dizilerde figüran oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi.