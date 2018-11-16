Işın Karaca Kanal D'de yayınlanan 2 sayfa programına konuk olarak şok itiraflarda bulundu. Kendisinde şeker hastalığı tansiyon ve Haşimato hastalığı olduğunu söyleyen Işın Karaca 110-120 kiloları kadar çıktığını dile getirdi. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile ilgili de konuşan Işın Karaca ameliyattan sonraki bakımını ve yeme içmenin çok önemli olduğunu hastanenin yoğun bakımının da önemli olduğunu söyledi.

“KIZIMLA ADININ ANILMASI CANIMI YAKIYOR”

Kızının babasıyla ilgili de konuşan Işın Karaca onun adına kızıyla ve kendisi ile anılmasının canını yaptığını belirterek okurken Artık bunun önüne geçtiğini ve babası bile olsa kızına zarar veremeyeceğini söyledi. 3 ay evli kaldıktan sonra nasıl boşanma davası açtığını ve çocuğun doğduğunu anlatan Işın Karaca magazinin ortasında olmak istemediği için susmayı tercih ettiğini dile getirdi.

İREM DERİCİ HAKKINDA ŞOK İDDİA

Işın Karaca katıldığı Magazin programında eski eşi ile daha boşanmadan Önce çok sevdiği bir arkadaşının kendisine fotoğraf attığını ve eski eşi ile İrem Derici'nin Facebook'ta fotoğraf paylaştığını gördüğünü söyledi. İrem Derici ile eski eşinin ilişkisinin beş buçuk yıl boyunca saklandığını ve daha sonrasından kendisine fotoğrafların geldiğini belirterek İrem Derici'nin boşanmadan önce eşine evlenme teklif ettiğini iddia etti. İrem Derici'nin kendisi ile evli olduğunu bildiği halde eski eşiyle birlikte olduğunu söyleyen Işın Karaca, Ne zaman karşı karşıya gelseler İrem Derici'nin kaçtığını söyledi.

İREM DERİCİ’DEN YANIT GECİKMEDİ

Işın Karaca'nın bu iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İrem Derici kendisine iftira atıldığını ve bu nedenle yasal süreci başlatacağını söyledi.