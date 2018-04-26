Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan erken seçimlerde Tatlıses’in yine aday adayı olacağı ancak bu kez İzmir’den listeye girmeye çalışacağı öğrenildi.

Daha önce AK Parti’den 3 kez AK Parti Milletvekili aday adayı olan fakat listeye girmeyi başaramayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in 4. kez AK Parti Milletvekilliği aday adayı olacağı ancak bu kez İzmir’den listeye girmeye çalışacağı öğrenildi.

İZMİR’DEN ADAY ADAYI OLACAK

Bundan önce 3 kez Şanlıurfa’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses’in bu seçimlerde şansını İzmir’den deneyeceği öğrenildi. Ünlü türkücünün aday adaylığı başvurusunun Cuma günü avukatı aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

İZMİR’DE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Ünlü türkücü ‘İmparator’ lakaplı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırı sonrasında gördüğü ciddi tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuş ancak müzikten uzak kalmak zorunda kalmıştı. Uzun süren fizik tedavinin ardından artık İstanbul’da yaşamak istemediğini söyleyen Tatlıses, geride bıraktığımız yıl İzmir’e taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştı. Tatlıses, İzmir’de açılan ‘Tatlıses Kebap’ dükkanında hemen hemen gününün tamamını geçirirken burada sevenleri ile buluşuyor ve fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmıyor. Şimdi 24 Haziran 2018 Pazar gününde İbrahim Tatlıses’in CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’den AK Parti Milletvekili aday adayı olacağı gündemde.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com