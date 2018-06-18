﻿ Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu

Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu

Ekranların Fenomen yarışması Survivor 2018'de finale yavaş yavaş yaklaşılıyor. Artık yarışmada hızlandırılmış elemelerin başlaması ile birlikte yarışmacılar da bireysel olarak yarışmaya başladı. Haftanın en kritik oyunlarından biri olan dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Dokunulmazlık oyununu Adem ve Nagihan kazanırken Survivor haftanın eleme adayları da belli oldu.

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Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Survivor 2018'de Bu Hafta Yarışmaya Veda Eden İsim Belli Oldu
  • Yazar: melek eren
  • E Posta: m.eren@ashaber.com
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Tarih: 2018-06-18 Saat: 23:30:27
Güncelleme : 2018-06-18 23:30:27

Survivor 2018'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak.  Haftanın eleme adayları Arasından en az oy alan bir yarışmacı adaya veda edecek.  Eleme adayları ise ünlüler takımından Sema ve Turabi gönüllüler takımından Murat oldu.  Ada konseyinde yapılan oylamada yarışmacılar en çok Turabi'nin adını yazarak bir gitme adayı olarak Turabi belirledi.  Kadınlarda dokunulmazlık kolyesini sahibi olan Nagihan ise ünlüler takımından Sema'nın ismini verdi.  Erkeklerde dokunulmazlığın sahibi olan Adem Sema'yı korumak adına böyle bir karar aldığını belirterek elenmesi için Murat'ın ismini söyledi.  Peki, Survivor 2018 18 Haziran son bölümde kim elendi?

ELEME ÖNCESİNDE ÖDÜL OYUNU
Survivor 2018 yarışmasında yarışmacılara artık bireysel olarak sahaya çıkıyor.  Bu Akşam yapılacak olan kritik eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için sahaya çıktı.  Kadınlarda sadece Nagihan ve Sema ödül oyunu için yarışırken Nagihan'ın oyunda semaya büyük bir üstünlük sağladı görüldü.  Erkeklerde ise ünlüler takımından Turabi'nin sakat olması nedeniyle Adem gönüllüler takımı yarışmacılarına karşı tek başına yarışıyor. Gönüllüler takımından Damla'nın da sakatlığı bulunuyor Ve bu nedenle oyunları çıkamıyor. Ödül oyununu oyna nasıl ardından yarışmacılar Ada konseyinde gidecek Ve bu hafta elenen isim belli olacak.

Survivor 2018'de bu hafta en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim, geçen yılın fırtına gibi esen yarışmacısı Sema oldu. 

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